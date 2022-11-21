Создан новый тип вакцин из живых ДНК-вирусов

Cell Reports Methods: неспособные размножаться ДНК-вирусы стали основой для новой вакцины

Ученые Ратгерского университета (США) разработали новый тип вакцины, основой которой являются живые ДНК-вирусы, неспособные размножаться и распространяться по организму. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Methods.

Для обезвреживания вирусов был использован центанамицин — противораковое соединение, которое присоединяет алкильные группы к малой бороздке ДНК, в результате чего блокируется процесс репликации генов. Вещество было испытано на вирусах, чьи геномы образованы ДНК, таких как цитомегаловирус человека (HCMV), мышиный CMV (MCMV) и вирус простого герпеса-2 (HSV-2).

Оказалось, что воздействие центанамицином в течение двух часов при комнатной температуре приводит к аттенуации всех типов патогенов, то есть сильному ослаблению вирулентности или способности вызывать заболевание. Затем исследователи испытали аттенуированный MCMV на мышах, что спровоцировало сильный иммунный ответ и снижение вирусной нагрузки у иммунизированных животных при последующем заражении живым MCMV дикого типа.

Использование живых ДНК-вирусов с дефектами репликации является многообещающей стратегией борьбы со многими вирусными инфекциями людей. Аттенуированные вирусы не способны реплицировать свой геном и производить потомство внутри инфицированных клеток, поэтому их воздействие на организм ограничивается лишь местом введения. Такая вакцина приводит к активации достаточного количества Т-клеток памяти, что помогает обеспечить полную защиту от инфекции, при этом она не является токсичной.

Авторы исследования надеются в конечном итоге провести клинические испытания вакцин, полученных с помощью аттенуации, с участием людей с целью лечения цитомегаловируса и других вирусных инфекций. Однако ученые отмечают, что центанамицин не действует в отношении РНК-содержащих вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2. Кроме того, для каждого вида ДНК-содержащего вируса необходимо определить свою дозу соединения.