Путин расширил полномочия Минобороны по регулированию госавиации

Путин подписал документ, расширяющий полномочия Минобороны по регулированию госавиации

Минобороны России сможет вводить правила регистрации аэродромов, а также правила производства госавиации. Такое расширение полномочий ведомства предусматривает закон, который подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что уполномоченный орган Минобороны России получит полномочия по регулированию федеральный правил в области авиации. В частности, говорится в пояснительой записке, речь идет о порядке госрегистрации государственных воздушных судов, правила государственной регистрации аэродромов.

Кроме того, Минобороны будет устанавливать правила строительства и реконструкции аэродромов и вертодромов, а также правила подтверждения соответствия их нормам годности к дальнейшей эксплуатации.

Правовую основу по проведению испытаний авиационной техники также будет устанавливать оборонное ведомство.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит встречи на регулярной основе с министром обороны России Сергеем Шойгу.