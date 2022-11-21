На Украине впервые возбудили дело об экоциде

В офисе генпрокурора Украины заявили, что в стране впервые возбудили дело об экоциде

На Украине впервые было возбуждено уголовное дело об экоциде. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что соответствующее обвинение было предъявлено двум сотрудникам одного из украинских предприятий. «По данным следствия, начальник и мастер цеха тепловодоснабжения предприятия, занимающегося изготовлением картонно-бумажной продукции, с октября 2017 по январь 2021 года осуществили сброс недостаточно очищенных сточных вод в речку, которая является притоком реки Случь», — уточнили в ведомстве.

В офисе генпрокурора заявили, что из-за действий работников цеха на четырехкилометровом участке реки произошло загрязнение воды химикатами, а речная флора и фауна безвозвратно исчезли.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали высокую концентрацию вредных частиц в воздухе, допустимая норма которой была превышена почти в восемь раз. До этого в ООН заявляли о негативных последствиях боевых действий для экологии Украины, в частности — о сильном загрязнении воздуха, воды, а также лесных пожарах.