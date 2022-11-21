Британец поехал в отпуск в Таиланд и подхватил разъедающую кожу инфекцию

Daily Star: британский турист застрял в больнице Таиланда из-за инфекции, разъедающей кожу

Британский турист, путешествовавший по Азии, подхватил разъедающую кожу инфекцию после укуса скорпиона и застрял в больнице с «ужасными условиями». Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, инцидент произошел с 73-летним Аланом Стивенсоном (Alan Stephenson) на курорте в Таиланде. После укуса ядовитого членистоногого мужчину направили в одну из местных больниц, а позже он подхватил некротический фасциит: в организм попали болезнетворные бактерии, поражающие соединительные ткани и подкожную клетчатку.

Как рассказал 44-летний сын пострадавшего Кристиан, в азиатской больнице его отца содержали в «ужасных условиях». «Больница была ужасной, и у него не хватало денег, с его ногой там ничего не делали. Я думал, что там он умрет», — поделился родственник Стивенсона.

Позже сыну удалось перевезти отца в другой госпиталь, однако лечение там стоит куда дороже. Семья британца хочет транспортировать его в Англию для дальнейшего лечения, однако на это понадобится 18 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей). При этом они уточнили, что врачи могут ампутировать ногу, но постоянно переносят операцию, что увеличивает расходы на пребывание в больнице.

Ранее в ноябре британская туристка, побывавшая в пятизвездочном отеле в Доминиканской Республике, рассказала, что уже два месяца продолжает лечение от тяжелой бактериальной инфекции, которую она подхватила во время отдыха. Когда женщина вернулась из отпуска домой и пошла в больницу, ей сообщили, что она подхватила шигеллез — инфекцию кишечника, вызываемую бактериями шигеллы при употреблении зараженной пищи или воды.