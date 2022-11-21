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19:31, 21 ноября 2022Спорт

Швейцарский футболист покончил с собой в 27 лет

Sarajevo Times: швейцарский футболист Карим Газзетта покончил с собой в 27 лет

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Швейцарский футболист Карим Газзетта, выступавший за боснийский клуб «Зриньски Мостар», покончил с собой в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Sarajevo Times.

Информацию подтвердил представитель МВД Боснии и Герцеговины Людевит Марич. Тело спортсмена нашли перед его домом. Футболист совершил суицид через несколько часов после победы «Зриньски Мостар» над «Борче» в последнем матче 2022 года. Отмечается, что полиция города Мостар уже провела осмотр места происшествия.

Газзетта перешел в «Зриньски Мостар» летом 2022 года из швейцарского «Ксамакса». За боснийский клуб он провел один матч в чемпионате страны, после чего получил травму.

В феврале 2021 года уругвайский нападающий «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия был найден мертвым в своей квартире. 30-летний игрок аргентинского клуба покончил с собой. Спортсмен наблюдался у психиатра.

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Анастасия Борисова
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