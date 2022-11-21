Появились кадры изнутри сгоревшего цветочного склада в Москве

Появились кадры изнутри цветочного склада в Москве, где при пожаре погибли восемь человек

Появились кадры изнутри сгоревшей цветочной базы в Москве, где при пожаре погибли восемь человек. Видеозапись публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

ЧП произошло 20 ноября на Комсомольской площади в центре столицы. Пожар на складе удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, а в 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение. Из здания эвакуировали семь человек, еще несколько выбрались самостоятельно.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в результате пожара погибли шесть россиян и один гражданин Таджикистана. По данным Telegram-канала «112», число погибших 21 ноября увеличилось до восьми — спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов.