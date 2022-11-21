ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии

ФИФА запретила капитанскую повязку против дискриминации футболиста сборной Англии Кейна

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила нападающему сборной Англии Харри Кейну носить капитанскую повязку One Love против дискриминации на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph.

В организации заявили, что ее правила не позволяют Кейну носить подобную повязку. Отмечается, что ФИФА представила альтернативные повязки с посланиями солидарности. В Футбольной ассоциации Англии (FA) написали, что разочарованы этим решением.

Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с Ираном, США и Уэльсом.

19 ноября нападающий сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что привез на чемпионат мира в Катар капитанскую повязку с цветами флага Украины, однако не выступит в ней. Ее подарил поляку бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.