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00:22, 21 ноября 2022Спорт

ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии

ФИФА запретила капитанскую повязку против дискриминации футболиста сборной Англии Кейна

Фото: Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила нападающему сборной Англии Харри Кейну носить капитанскую повязку One Love против дискриминации на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph.

В организации заявили, что ее правила не позволяют Кейну носить подобную повязку. Отмечается, что ФИФА представила альтернативные повязки с посланиями солидарности. В Футбольной ассоциации Англии (FA) написали, что разочарованы этим решением.

Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с Ираном, США и Уэльсом.

19 ноября нападающий сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что привез на чемпионат мира в Катар капитанскую повязку с цветами флага Украины, однако не выступит в ней. Ее подарил поляку бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Анастасия Борисова
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