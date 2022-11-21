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17:28, 21 ноября 2022Россия

Момент гибели московской школьницы в ДТП с бетономешалкой попал на видео

Появились кадры с видеорегистратора сбившей насмерть московскую школьницу бетономешалки
СюжетДТП в Москве:

Момент гибели 10-летней школьницы в ДТП с бетономешалкой в Москве попал на видеорегистратор. Кадры в понедельник, 21 ноября, публикует РЕН ТВ.

На записи видно, как КамАЗ сбивает перебегающую дорогу на пешеходном переходе девочку.

Инцидент произошел рано утром 21 ноября на улице Родниковой, рядом с автобусной остановкой. Сообщалось, что в этом месте есть светофор, но он не работал. В результате наезда ребенок скончался на месте.

Водитель, комментируя случившееся, заявил, что было темно, и он не заметил третьеклассницу.

Евгения Куликова
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