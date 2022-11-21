Водитель сбившего насмерть московскую школьницу КамАЗа рассказал о случившемся

Водитель сбившего насмерть школьницу КамАЗа назвал плохую видимость причиной аварии

Водитель КамАЗа, сбившего насмерть 10-летнюю московскую школьницу, рассказал о случившемся. Подробности смертельного ДТП приводит MK.ru.

Около 8 утра 21 ноября 45-летний водитель бетономешалки ехал по Родниковой улице в сторону Производственной. Было темно, и на пешеходном переходе мужчина не заметил девочку, которая решила перебежать дорогу. Пешеходный переход оборудован светофором, но он не работал.

«Было темно, я не заметил девочку. Двигался со скоростью не более 50 километров час», — рассказал водитель бетономешалки.

В результате наезда третьеклассница скончалась на месте. Полиция начала проверку, выясняются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура ранее опубликовала видео с места, где водитель КамАЗа насмерть сбил школьницу.

