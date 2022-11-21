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10:34, 21 ноября 2022Россия

Появилось видео со сбившей 10-летнюю школьницу на западе Москвы бетономешалкой

Прокуратура опубликовала видео с места, где водитель КамАЗа насмерть сбил школьницу

Прокуратура показала видео с места смертельного ДТП на западе Москвы. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале ведомства в понедельник, 21 ноября.

Ранее стало известно, что на улице Родниковой, рядом с автобусной остановкой, бетономешалка сбила 10-летнюю школьницу. Девочка погибла на месте.

«Работу правоохранительных органов координирует Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев», — уточнила пресс-служба столичной прокуратуры.

Летом в Подмосковье водитель автобуса насмерть сбил 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся. По факту смерти подростка прокуратура Московской области организовала проверку.

Евгения Куликова
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