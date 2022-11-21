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14:18, 21 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о неудачной атаке ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило о попытке двух групп ВСУ атаковать на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли неудачную попытку атаки российских позиций. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атаку в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР) пытались провести две ротные тактические группы ВСУ. Украинские военные были рассеяны по местам сосредоточения подразделений огнем артиллерии.

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В результате Украина потеряла более 20 бойцов, три боевые машины пехоты и одну бронированную машину.

В ведомстве уже не раз сообщали о безуспешных атаках ВСУ на краснолиманском направлении. Все атаки были отбиты, а при попытках наступления украинские войска несли потери в живой силе.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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