Минобороны заявило о неудачной атаке ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило о попытке двух групп ВСУ атаковать на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли неудачную попытку атаки российских позиций. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атаку в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР) пытались провести две ротные тактические группы ВСУ. Украинские военные были рассеяны по местам сосредоточения подразделений огнем артиллерии.

В результате Украина потеряла более 20 бойцов, три боевые машины пехоты и одну бронированную машину.

В ведомстве уже не раз сообщали о безуспешных атаках ВСУ на краснолиманском направлении. Все атаки были отбиты, а при попытках наступления украинские войска несли потери в живой силе.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.