Производители иван-чая захотели купить активы Lipton

Производители иван-чая начали переговоры о покупке активов Lipton в России

Некоторые производители иван-чая захотели купить активы компании Ekaterra, занимающейся в России производством и дистрибуцией чая под торговой маркой Lipton, Saito и Brooke Bond. Об этом сообщил РИА Новости председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность начать переговоры. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения», — сообщил Хлынов.

Потенциальные покупатели хотят сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал семь процентов российского рынка, а также фасовочные мощности. За счет покупки российского подразделения Lipton производители иван-чая намерены расширить сбыт своей продукции.

1 августа стало известно, что международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории России. В компании объяснили решение тем, что текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес.

2 сентября сообщалось, что Ekaterra задумалась о закрытии завода и распродаже оборудования. При этом утверждалось, что возможность возвращения холдинга на российский рынок или продажа бизнеса российскому инвестору не рассматривается.