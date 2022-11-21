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09:29, 21 ноября 2022Спорт

Малкин отметился голом в 1000-м матче в карьере в НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в 1000-м матче в НХЛ

Фото: David Banks-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин провел 1000-й матч в карьере в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественный игрок вышел в составе команды во встрече против «Чикаго Блэкхокс». Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Питтсбурга», Малкин отметился голом. 36-летнего россиянина признали первой звездой дня в НХЛ.

13 июля стало известно, что российский форвард подписал с «Питтсбургом» новый четырехлетний контракт. Договор заключен на сумму 24,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя годовая зарплата Малкина составит 6,1 миллиона долларов (около 360 миллионов рублей).

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником магнитогорского «Металлурга».

Дарья Коршунова
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