Россиянам объяснили отсутствие мебели в ипотечных квартирах

Замглавы Минстроя Никита Стасишин: девелоперов не будут обязывать меблировать квартиры

Готовящийся Минстроем законопроект о продаже меблированного первичного жилья в ипотеку не обязывает девелоперов обставлять жилье. Отсутствие мебели в ипотечных квартирам россиянам объяснил замглавы ведомства Никита Стасишин, передает РИА Новости.

«Что касается застройщиков, это будет не обязанность, это будет право», — заявил Стасишин. Он добавил, что разработка законопроекта почти завершена. Окончательная редакция документа пока не готова из-за возникших сложностей, в том числе невозможности использовать мебель в качестве залога ипотеки.

По словам Стасишина, Минстрой работает совместно с Центробанком и другими финансовыми организациями, чтобы отрегулировать вопрос предмета ипотеки. «В ближайшее время еще раз соберемся с коллегами из банков, чтобы выработать механизм», — отметил замглавы ведомства.

В сентябре аналитики компании Mr.Doors определили самую популярную у россиян мебель. С января по август 2022 года граждане чаще всего покупали мебель для кухни — на эту категорию пришлось 33 процента всех связанных с обустройством жилья заказов.