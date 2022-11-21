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22:12, 21 ноября 2022Мир

Раскрыта судьба экипажа и пассажиров упавшего на жилые дома в Колумбии самолета

Мэр Медельина Кинтеро заявил, что экипаж и пассажиры упавшего на дома самолета погибли

Фото: Medellin Mayor's Press Office / Reuters

Восемь человек, в том числе шесть пассажиров и два члена экипажа небольшого самолета, упавшего в колумбийском городе Медельин, погибли. Об этом сообщил мэр города Даниэль Кинтеро.

Он уточнил, что на месте происшествия были опознаны восемь тел. По словам Кинтеро, двухмоторный самолет марки Piper рухнул на жилую застройку, повреждения получили шесть жилых домов. Сведения о погибших и пострадавших среди жителей поврежденных зданий пока не поступали.

По данным властей, причиной авиакатастрофы стал отказ одного из двигателей самолета.

В конце октября стало известно о падении военного самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом в Иркутске. Борт выполнял испытательный полет. При крушении погибли заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков. В доме, на который упал самолет, проживали пять человек — в момент крушения их не было в здании.

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Марина Совина
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