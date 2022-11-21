Российский губернатор пригрозил чиновнице «казнью через отрубание головы»

Белгородский губернатор Гладков заявил чиновнице о расстреле из-за не сданных объектов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании с чиновниками пригрозил министру строительства региона Оксане Козлитиной «казнью на площади через отрубание головы», если не будут сданы в срок некоторые объекты строительства. Видеозапись его слов приводит «Подъем».

Гладков указал, что работа ответственных чиновников оценивается не по количеству сданных объектов, а по количеству несданных, и обратился к Козлитиной.

«Один объект не сдается — это уже катастрофа, а если пять-шесть объектов — это вообще расстрел. Казнь на Соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников», — с улыбкой сказал Гладков, задавшись вопросом в адрес чиновницы, какая ей необходима мотивация, чтобы «порадовать спортсменов, образование и культуру».

«Будем принимать все меры, чтобы не порадовать отрубленной головой», — ответила министр.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту.