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22:00, 21 ноября 2022Из жизни

Женщина заразилась инфекцией от бороды возлюбленного

The Sun: женщина пожаловалась на заражение инфекцией от бороды возлюбленного

Пользовательница TikTok по имени Ханна (@h.paigeee) рассказала о том, как заразилась инфекцией с бороды своего возлюбленного, и призвала мужчин чаще умываться. Об этом сообщает The Sun.

20-летняя женщина пожаловалась, что однажды кожа на ее подбородке сильно воспалилась после контакта с бородой бойфренда. Сначала она объяснила свой вид окружающим тем, что врезалась в стену и повредила подбородок, но позже решила рассказать о заражении инфекцией, чтобы привлечь внимание к проблеме. «Мужчины, умывайтесь, пожалуйста», — заявила пользовательница TikTok.

Ханна пояснила, что обладает очень чувствительной кожей. Щетина возлюбленного повредила эпидермис, а в ранки попали бактерии с волос бороды. «Это выглядит просто как раздражение, но оно не заживает», — пожаловалась женщина. В итоге ей пришлось пять дней принимать антибиотики, чтобы излечиться от инфекции.

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В комментариях подписчики женщины поделились похожими случаями. «У меня никогда не было настолько острой реакции, но я почти отказалась от общения с мужчинами», — написала одна из них. «Я сказала всем, что повредила подбородок о ковер», — рассказала другая. «У меня часто случалось такое с моим бывшим парнем, он потому и стал бывшим», — отметила еще одна подписчица.

Ранее сообщалось, что бородатая американка рассказала о своей жизни в передаче This Morning, которая выходит на британском телеканале ITV. Она утверждает, что растительность на лице не отпугнула от нее мужчин, но ей было сложно найти партнера для долгосрочных отношений.

Алиса Дмитриева
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