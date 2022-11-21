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17:00, 21 ноября 2022Мир

Лавров заявил об ослабшем перед «нацистским вирусом» иммунитете Европы

Глава МИД Лавров заявил, что в Европе серьезно «ослаб иммунитет к вирусу нацизма»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В целом ряде стран Европы наблюдается слабость общественного иммунитета к вирусу нацизма, попыток исказить итоги Нюрнбергского трибунала становится все больше. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, текст обращения министра к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности» опубликован на официальном сайте ведомства.

«К сожалению, сегодня в целом ряде европейских стран серьезно ослаб иммунитет к нацистскому вирусу. Особенно тревожит ситуация на Украине и в Прибалтике. В целом, мировое сообщество все чаще сталкивается с попытками пересмотреть, исказить правовые, политические и морально-этические итоги Нюрнбергского трибунала», — подчеркнул министр.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, глава Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал идеи американских экспертов о «возвращении» острова Врангеля под контроль США экстремистскими.

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Виктория Кондратьева
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