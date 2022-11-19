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09:00, 19 ноября 2022Мир

МИД России назвал экстремистскими идеи США о «возвращении» острова Врангеля

Посол МИД Корчунов заявил об экстремистских идеях США о «возвращении» острова Врангеля

Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России, глава Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал идеи американских экспертов о «возвращении» острова Врангеля под контроль США экстремистскими. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский посол предупредил, что попытки предъявить Москве территориальные претензии, «произвольно трактуя факты и переписывая историю, чреваты последствиями».

В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив

Николай КорчуновПосол по особым поручениям МИД России

Корчунов подчеркнул, что принадлежность острова Врангеля России является неоспоримым фактом.

Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным

Николай КорчуновПосол по особым поручениям МИД России
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Американский призыв

С призывом к властям США забрать у России остров Врангеля, который располагается в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, в начале ноября обратилось американское издание The Wall Street Journal.

Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года

The Wall Street Journal

Как пишет издание, на острове, в частности, располагается российская военная база, которая может представлять угрозу для «американского суверенитета».

Газета отмечает, что недавно Военно-воздушные силы (ВВС) США перехватили в районе острова российские бомбардировщики, которые якобы угрожали границам Аляски. Автор статьи считает, что появление российских военных самолетов в этом районе произошло в рамках проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.

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Ответ из Москвы

Депутат Государственный Думы Федот Тумусов в ответ на призыв американского издания заявил, что Россия не намерена уступать собственную землю Соединенным Штатам Америки.

Парламентарий подчеркнул, что неотчуждаемость российских территорий закреплена в Конституции России. При этом он напомнил Вашингтону о том, что Аляска — ныне штат в составе США — когда-то принадлежала России.

Мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо

Федот Тумусов Депутат Госдумы

Остров Врангеля был назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году туда была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял на острове советский флаг.

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Марина Совина
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