В Госдуме призвали США отдать Аляску в ответ на желание забрать остров Врангеля

Депутат Тумусов призвал США вернуть России Аляску после публикации WSJ об острове Врангеля

Россия не намерена уступать собственную землю Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил депутат Государственный Думы Федот Тумусов, отвечая на публикацию The Wall Street Journal о «правах» США на остров Врангеля. Его слова приводит «Газета.Ru».

Тумусов подчеркнул, что неотчуждаемость российских территорий закреплена в Конституции России. При этом он напомнил Вашингтону о том, что Аляска — ныне штат в составе США — когда-то принадлежала России.

«Мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», — заявил парламентарий.

Ранее американское издание The Wall Street Journal заявило, что власти США должны забрать у России остров Врангеля, который располагается в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. В 1924 году туда была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял на острове советский флаг.