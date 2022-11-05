В Госдуме призвали США отдать Аляску в ответ на желание забрать остров Врангеля
Россия не намерена уступать собственную землю Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил депутат Государственный Думы Федот Тумусов, отвечая на публикацию The Wall Street Journal о «правах» США на остров Врангеля. Его слова приводит «Газета.Ru».
Тумусов подчеркнул, что неотчуждаемость российских территорий закреплена в Конституции России. При этом он напомнил Вашингтону о том, что Аляска — ныне штат в составе США — когда-то принадлежала России.
«Мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», — заявил парламентарий.
Ранее американское издание The Wall Street Journal заявило, что власти США должны забрать у России остров Врангеля, который располагается в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. В 1924 году туда была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял на острове советский флаг.