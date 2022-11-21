Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода

Польский суд отменил штраф «Газпрому» на €6,5 млрд за строительство «Северного потока-2»

Наложенный на «Газпром» в Польше штраф в размере 29,08 миллиарда злотых (6,46 миллиарда евро) отменен решением Польского суда по конкуренции и защите прав потребителей сообщает Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK, антимонопольный орган).

Такую сумму российская компания должна была выплатить за строительство газопровода «Северный поток-2». Еще 52 миллиона евро составляла сумма штрафа для пяти компаний, участвовавших в строительстве. Все они также были аннулированы.

