Все участники «Северного потока-2» ополчились на Польшу

Все участники проекта газопровода «Северный поток-2» ополчились на Польшу и обжаловали требование польского антимонопольного регулятора (UOKiK), предписавшего прекратить кредитные соглашения по проекту и наложившего штраф на участвующие в строительстве компании. Об этом пишет ТАСС.

О решении обжаловать требование UOKiK уже заявляли компании OMV, Engie, Shell и Uniper. Теперь к ним присоединился пятый и последний зарубежный партнер «Газпрома» по строительству газопровода — компания Wintershall. «Мы можем подтвердить, что обжаловали решение Польского управления по конкуренции и защите прав потребителей», — сообщили в организации. Российский газовый монополист подал апелляцию на решение UOKiK 4 ноября 2020 года.

В начале октября польский антимонопольный регулятор обвинил «Газпром» и пятерых его партнеров в не согласованном с Варшавой создании совместного предприятия для строительства газопровода «Северный поток-2». UOKiK оштрафовал российскую компанию на 7,6 миллиарда долларов. Размер штрафа составил 10 процентов от годового оборота, что является максимальной санкцией в законодательстве страны.

Регулятор также наложил штраф в размере 100 миллионов долларов на европейские компании. Кроме того, UOKiK потребовал прекратить кредитные соглашения по проекту, заключенные с иностранными инвесторами.