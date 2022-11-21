Парень нашел забытый телефон и обнаружил в нем неожиданное фото

Пользователь Reddit забыл телефон в классе и после обнаружил в нем селфи учителей

Пользователь сети под ником TheSheriffMT рассказал, что забыл мобильный телефон в классе, и после того, как получил устройство назад, обнаружил в нем неожиданную фотографию. Удививший его снимок он опубликовал на Reddit.

«Забыл свой телефон в классе после занятия по английскому языку. Вот, что я нашел в галерее после того, как учитель вернул мне его», — написал парень. К посту он прикрепил селфи, на котором учитель английского языка сфотографировался с двумя другими сотрудниками учебного заведения, машущими руками перед камерой.

Один из пользователей заявил, что на месте автора оставил бы этот снимок и никогда не удалял его. «Это тот снимок, которым вы будете дорожить до конца жизни. Через десять лет вы случайно найдете его, когда будете чистить папку с фото на облачном хранилище, и посмеетесь над ним», — написал другой комментатор.

Еще одна пользовательница сообщила, что работает учителем и каждый раз, когда ее ученики забывают телефоны в классе, она делает на них селфи. Другой пользователь, работающий преподавателем, рассказал, что однажды сделал то же самое, но в итоге ученик пожаловался на него в администрацию заведения.

Ранее пользователи Reddit поделились историями о худших учителях, с которыми они сталкивались, когда были школьниками. Так, один юзер вспомнил, как его учитель крал вещи детей с парт и обвинял в этом других учеников.