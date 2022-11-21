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17:01, 21 ноября 2022Россия

Минобороны показало ночные стрельбы мобилизованных россиян

Минобороны России показало ночные стрельбы мобилизованных на полигоне в Самарской области

Минобороны показало, как призванные в рамках частичной мобилизации россияне отрабатывают навыки ночной стрельбы на полигоне в Самарской области. Соответствующее видео оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в понедельник, 21 ноября.

«Военнослужащие выдвигаются на рубежи открытия огня, осуществляя боевое развертывание отделения», — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.

Уточняется, что все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных заранее спланированы и проходят с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Минобороны показало на видео, как призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие совершенствуют навыки управления танками и боевыми машинами пехоты (БМП) в Бурятии.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В сентябре президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В рамках нее, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в ряды российской армии призвали 300 тысяч человек.

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Евгения Куликова
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