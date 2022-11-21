Минобороны показало ночные стрельбы мобилизованных россиян
Минобороны показало, как призванные в рамках частичной мобилизации россияне отрабатывают навыки ночной стрельбы на полигоне в Самарской области. Соответствующее видео оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в понедельник, 21 ноября.
«Военнослужащие выдвигаются на рубежи открытия огня, осуществляя боевое развертывание отделения», — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.
Уточняется, что все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных заранее спланированы и проходят с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО).
Ранее Минобороны показало на видео, как призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие совершенствуют навыки управления танками и боевыми машинами пехоты (БМП) в Бурятии.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В сентябре президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В рамках нее, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в ряды российской армии призвали 300 тысяч человек.