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20:27, 21 ноября 2022Мир

ООН заявила об отсутствии возможности определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

Офис генсека ООН заявил об отсутствии возможности назвать ответственных за обстрелы ЗАЭС

Фото: РИА Новости

У ООН отсутствует возможность определить ответственных за обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«У нас нет возможности определить, [кто совершил] эти обстрелы. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились», — отметил представитель офиса генсека. Он добавил, что ООН «разделяет озабоченность» главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и также призывает все стороны конфликта прекратить огонь вокруг станции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство секретариата МАГАТЭ должно четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС. Она подчеркнула, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и требований прекратить атаки на станцию и назвать тех, кто обстреливает ЗАЭС.

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Виктория Кондратьева
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