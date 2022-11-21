ООН заявила об отсутствии возможности определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

Офис генсека ООН заявил об отсутствии возможности назвать ответственных за обстрелы ЗАЭС

У ООН отсутствует возможность определить ответственных за обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«У нас нет возможности определить, [кто совершил] эти обстрелы. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились», — отметил представитель офиса генсека. Он добавил, что ООН «разделяет озабоченность» главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и также призывает все стороны конфликта прекратить огонь вокруг станции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство секретариата МАГАТЭ должно четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС. Она подчеркнула, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и требований прекратить атаки на станцию и назвать тех, кто обстреливает ЗАЭС.