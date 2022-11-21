Компания ДТЭК заявила об экстренных отключениях электричества в Одесской области

В Одесской области начались экстренные отключения электричества. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК «Одесские электросети», передает РИА Новости.

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении. Сотрудники ДТЭК совместно с работниками национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» и другими специалистами экстренных служб работают над стабилизацией ситуации.

21 ноября в НЭК заявили, что по всей республике пройдут плановые отключения электроэнергии. Согласно заявлению «Укрэнерго», дополнительные аварийные отключения электроэнергии не планировались. В компании отметили, что, несмотря на резкое похолодание, за выходные дни удалось в какой-то степени смягчить ограничение потребления.

Также, по словам главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, украинские специалисты готовы ликвидировать последствия полного отключения электроэнергии по всей территории республики. Он уточнил, что трудно спрогнозировать временной промежуток блэкаута.