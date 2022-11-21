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16:36, 21 ноября 2022Культура

В сети появились неизвестные фотографии Пелевина в Китае

В сети появились неизвестные фотографии Виктора Пелевина в Китае

Кадр: Фильм «Пелевин»

Знакомые писателя Виктора Пелевина поделились ранее неизвестными фотографиями с их совместной поездки в Китай. Снимки представлены в документальном фильме Родиона Чепеля «Пелевин», премьера которого запланирована в онлайн-кинотеатре Kion.

По словам художника Зайготта Гермеса, Пелевин запрещал себя фотографировать, и потому тот снимал писателя тайком, «шпионским способом». Помимо Гермеса, в компании с Пелевиным находились актер Сергей Бугаев и китаист Бронислав Виногродский.

На снимках Пелевин в составе туристической экскурсии разглядывает древние храмовые комплексы и природу Китая, сидит в рикше и занимается медитацией. В картине утверждается, что снимки были сделаны прямо перед тем, как Пелевин принял решение более не появляться на публике.

В январе сообщалось, что Виктора Пелевина заметили в Таиланде. За несколько месяцев до этого журналисты нашли тайное убежище писателя на острове Самуи в Таиланде. Согласно их данным, Пелевин живет в отеле у береговой линии уже более года.

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Дениза Мацаева
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