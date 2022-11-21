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12:39, 21 ноября 2022Россия

В Кремле ответили на вопрос о смене власти в Киеве

Пресс-секретарь Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Целью специальной военной операции не является смена власти в Киеве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, президент об этом уже говорил», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Кремле уже заявляли, что Россия признает Владимира Зеленского президентом Украины.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве.

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Анастасия Шейкина
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