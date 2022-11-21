Раскрыты эффективные методы удачно получаться на фото

Блогер Кулешова посоветовала естественно двигаться перед камерой ради удачных фото

Тренер по позированию и походке Евгения Кулешова, чей блог в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) насчитывает 234 тысячи подписчиков, раскрыла семь эффективных методов удачно получаться на фотографиях. Соответствующие рекомендации поступили в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 21 ноября.

По словам эксперта, в первую очередь важно выбирать выгодные ракурсы, поскольку ответственность за съемочный процесс лежит не только на фотографе, но и на самой модели. Помимо этого, необходимо помнить об уместности положений тела и учитывать этот фактор при подборе образа. «Поза, подходящая для брюк, не всегда будет хорошо смотреться для платья», — комментирует специалист.

Кроме того, получить удачные кадры помогают естественные движения перед камерой. «Чтобы самой почувствовать расслабление перед объективом и сделать позу натуральной, необходимо просто продолжать дышать», — советует блогер. Также для создания женственного и уверенного образа стоит перенести вес на одну ногу и не прижимать плечи к корпусу, говорит Кулешова.

В заключение тренер по позированию рекомендовала располагать руки вдоль тела или брать различные предметы, а также взаимодействовать с пространством в кадре. По мнению специалиста, данные советы позволят передать настроение и состояние модели.

Ранее блогерша Кристин Бьюзан назвала три главных ошибки девушек старше 25 лет при позировании для фото. По словам инфлюэнсерши, чтобы не выглядеть старомодно, следует избегать кадров, сделанных с очень высоких ракурсов, на которых сильно искажаются пропорции тела. Кроме того, необходимо отказаться от выдвинутых вперед «утиных губ». Кроме того, Бьюзан посоветовала при создании профессиональных фотографий не использовать фильтры.