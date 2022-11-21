Плющенко рассказал подробности мобилизации мужа Липницкой

Плющенко заявил, что муж Липницкой Тарасенко в скором времени должен отбыть на передовую

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал подробности мобилизации мужа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липнцикой Владислава Тарасенко. Его слова приводит РИА Новости.

Плющенко заявил, что 25-летний Тарасенко активно проходит подготовку и в скором времени должен отбыть на передовую. «Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю Липницкую», — добавил он.

Ранее 21 ноября стало известно, что Тарасенко получил повестку и явился в военкомат. Он прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино. Отмечалось, что спортсмен был призван в армию около месяца назад.

В июле 2020 года Тарасенко и Липницкая стали родителями. Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, а также Этери Тутберидзе. В 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.