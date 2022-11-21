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20:12, 21 ноября 2022Спорт

Плющенко рассказал подробности мобилизации мужа Липницкой

Плющенко заявил, что муж Липницкой Тарасенко в скором времени должен отбыть на передовую

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал подробности мобилизации мужа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липнцикой Владислава Тарасенко. Его слова приводит РИА Новости.

Плющенко заявил, что 25-летний Тарасенко активно проходит подготовку и в скором времени должен отбыть на передовую. «Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю Липницкую», — добавил он.

Ранее 21 ноября стало известно, что Тарасенко получил повестку и явился в военкомат. Он прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино. Отмечалось, что спортсмен был призван в армию около месяца назад.

В июле 2020 года Тарасенко и Липницкая стали родителями. Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, а также Этери Тутберидзе. В 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.

Анастасия Борисова
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