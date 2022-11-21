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18:40, 21 ноября 2022Спорт

Мужа Липницкой мобилизовали

Мужа олимпийской чемпионки Липницкой Владислава Тарасенко призвали в рамках мобилизации

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Муж олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липнцикой Владислав Тарасенко был призван в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации агентства, 25-летний Тарасенко получил повестку и явился в военкомат. Отмечается, что он прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино. Руководитель академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская, в которой Тарасенко работает тренером, подтвердила информацию, отметив, что он был призван в армию около месяца назад.

3 октября двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о призыве спортсменов в рамках частичной мобилизации. По его мнению, каждый должен заниматься своим делом.

В июле 2020 года Тарасенко и Липницкая стали родителями. Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, а также Этери Тутберидзе. В 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.

Анастасия Борисова
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