Плющенко рассказал об отношении к обучению военному делу спортсменов

Плющенко заявил, что спортсмены должны обучаться военному делу, если это необходимо

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об отношении к обучению спортсменов военному делу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если есть такая необходимость, мы должны пойти. На обучение, подчеркну. А дальше скажут, что делать. Значит, есть предпосылки к чему‑то, чего мы еще пока не знаем», — сказал Плющенко. Он подчеркнул, что к этому нужно относиться нормально.

3 октября Плющенко высказался о призыве спортсменов в рамках частичной мобилизации. «Каждый должен заниматься своим делом. Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием», — заявил экс-фигурист.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.