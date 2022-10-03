Плющенко высказался о призыве спортсменов в рамках мобилизации

Плющенко заявил, что в российской армии достаточно профессионалов без спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о призыве спортсменов в рамках частичной мобилизации. Его слова приводит Metaratings.

«Каждый должен заниматься своим делом. Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием», — заявил экс-фигурист. Он добавил, что в российской армии достаточно профессионалов без мобилизованных атлетов.

29 сентября Плющенко признался, что не будет убегать, если ему придется повестка. «Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.