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Плющенко высказался о частичной мобилизации

Евгений Плющенко заявил, что не будет убегать, если ему придет повестка

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о частичной мобилизации в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если придет повестка, то я никуда не буду убегать. Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция», — заявил Плющенко, добавив, что не поддерживает людей, которые уехали из страны после 21 сентября.

28 сентября стало известно о получении повесток двумя членами сборной России по фигурному катанию — Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым. Чемпиону России и Европы 2020 года Алиеву 23 года, серебряному призеру чемпионата страны Игнатову — 22. Федерация фигурного катания на коньках России запросила для спортсменов отсрочку.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Ксения Курашкина
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