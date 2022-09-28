Чемпион Европы по фигурному катанию получил повестку

Чемпион Европы по фигурному катанию-2020 Дмитрий Алиев получил повестку в военкомат

Российский фигурист Дмитрий Алиев получил повестку в военкомат. Об этом сообщает «Матч ТВ».

23-летний спортсмен является чемпионом России и Европы 2020 года. Отмечается, что повестка также пришла члену национальной сборной Макару Игнатову. Серебряному призеру чемпионата России 22 года.

Ранее 28 сентября российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что нескольким биатлонистам сборной России пришли повестки. Однако в Союзе биатлонистов России опровергли эту информацию.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.