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Чемпион Европы по фигурному катанию получил повестку

Чемпион Европы по фигурному катанию-2020 Дмитрий Алиев получил повестку в военкомат
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Дмитрий Алиев получил повестку в военкомат. Об этом сообщает «Матч ТВ».

23-летний спортсмен является чемпионом России и Европы 2020 года. Отмечается, что повестка также пришла члену национальной сборной Макару Игнатову. Серебряному призеру чемпионата России 22 года.

Ранее 28 сентября российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что нескольким биатлонистам сборной России пришли повестки. Однако в Союзе биатлонистов России опровергли эту информацию.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Андрей Стрельцов
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