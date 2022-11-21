Госдума захотела призвать страны к осуждению расстрелявших пленных на Украине

Слуцкий: Госдума намерена призвать страны к осуждению расстрелявших пленных на Украине

Государственная Дума намерена призвать парламенты стран мира к осуждению действий военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расстреляли российских военнопленных. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Кадры садистской расправы лишь подтверждают нацистскую сущность режима Зеленского. Зверское убийство безоружных солдат не может остаться без ответа», — считает депутат.

По его мнению, ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также другие международно-правовые организации обязаны отреагировать на военные преступления киевского режима и нарушения Женевской конвенции.

В связи с этим, продолжил он, Госдума предлагает осудить действия солдат ВСУ, которые пошли на это преступление, и не дать уйти «ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям».

18 ноября были опубликованы видео с российскими бойцами, расстрелянными украинскими военнослужащими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.

21 ноября Госдума анонсировала рассмотрение заявления по ситуации с расстрелом российских военнопленных, которое пройдет 22 ноября.