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23:49, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

В США заявили о разочаровании Белого дома и союзников в Украине

NI: США и партнеры по НАТО разочаровались из-за реакции Украины на инцидент в Польше
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

США и их союзники пересматривают отношение к Украине после реакции киевских властей на падение ракеты в Польше. Об этом пишет National Interest.

Как заявляет автор материала Марк Епископос (Mark Episkopos), упрямство Киева в связи с запуском ракеты «вызвало разочарование и возмущение не только у американских консерваторов, но и у Белого дома и других партнеров по НАТО».

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Так, утверждает обозреватель, Вашингтону не понравились обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России, в то время как сами США признали, что ракета была украинской. Епископос отмечает, что это первый скандал с участием Украины с начала спецоперации и он вызвал большой резонанс в американских кругах.

Епископос пишет, что инцидент у украинско-польской границы возобновил дебаты о дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона, при этом теперь Палата представителей контролируется республиканцами, напомнил он.

О падении ракеты на территории Польши стало известно 15 ноября. В результате инцидента погибли два человека. Как заявил президент республики Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены украинскими средствами противовоздушной обороны.

В Киеве в случившемся обвинили Москву. Минобороны России отвергло обвинения украинской стороны, отметив, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

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Марина Совина
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