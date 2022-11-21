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09:47, 21 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин зарезал супругу из ревности и попытался покончить с собой

В Сургуте мужчина зарезал жену из-за мести после расставания и попытался покончить с собой

Фото: Александр Кулаковский / URA.RU

В Сургуте 40-летний местный житель зарезал 29-летнюю супругу из-за мести после расставания. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

По данным ведомства, днем 12 ноября фигурант встретил свою жену у подъезда дома на улице Просвещения. Он приревновал возлюбленную и три раза ударил ее ножом в грудь, нанеся смертельные ранения. Затем мужчина попытался покончить с собой, но в больнице его удалось спасти.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что под Калининградом отца осудили за нападение с топором на беременную жену и угрозы дочери.

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Екатерина Власова
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