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15:25, 21 ноября 2022Наука и техника

В России показали применяемую на ЗАЭС РЛС обнаружения дронов

Применяемую на ЗАЭС РЛС обнаружения дронов показали на выставке «Аэронет-2035»

Фото: Александр Река / ТАСС

Радиолокационную систему (РЛС) обнаружения беспилотников, которую в течение четырех месяцев применяют на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), впервые показали на выставке «Аэронет-2035». Об этом руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени М.А Карцева Виталий Долгов сообщил ТАСС.

«Система представлена впервые. Радиус действия — до 23 километров. Данный тип РЛС уже около четырех месяцев применяется на Запорожской АЭС», — сказал он.

Долгов отметил, что РЛС способна определить характеристики дрона и подавить его. «То есть, речь идет не о его посадке — он просто падает, сгорает его высокочастотный модуль. Система зарекомендовала себя при работе на ЗАЭС хорошо», — уточнил специалист.

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По его словам, на электростанции работают три РЛС. Также система на приемке у Вооруженных сил России.

Ранее ведущий инженер компании «Технологии радиоконтроля» по направлению «антиБЛА» Антон Иванов сообщил, что ружье для борьбы с малыми беспилотниками «Стилет», которое применяют в рамках специальной военной операции, модернизируют на основе опыта СВО.

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Даниил Иринин
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