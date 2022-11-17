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20:35, 17 ноября 2022Наука и техника

В России модернизируют ружье РЭБ «Стилет»

Ружье радиоэлектронной борьбы «Стилет» модернизируют на основе опыта спецоперации
Носимый комплекс противодействия БВС «Стилет»

Носимый комплекс противодействия БВС «Стилет». Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ружье для борьбы с малыми беспилотниками «Стилет», которое применяют в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, представили на выставке «Аэронет-2035». Ружье радиоэлектронной борьбы (РЭБ) модернизируют на основе опыта СВО, сообщил ведущий инженер компании-производителя «Технологии радиоконтроля» по направлению «антиБЛА» Антон Иванов, передает ТАСС.

«У нас началось серийное производство изделий, эти ружья ездят в зону специальной военной операции. Мы посылали их нашим ребятам на добровольных началах. Военные с ними работали, выдавали нам обратную связь, что можно улучшить. Сейчас мы работаем в совершенствовании помех, чтобы при одинаковых мощностях получать большую дальность подавления, прорабатываем вопрос удешевления изделия», — сказал он.

Иванов отметил, что используемая в ружье технология предназначена для противодействия микро- и малым беспилотникам. Оператор ружья должен видеть беспилотник противника. При наведении «Стилета» на БПЛА включаются помехи по каналу управления.

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Ширина диаграммы направленности ружья составляет примерно 40 градусов, поэтому оператору достаточно попасть в сектор нахождения дрона. Ружье позволяет противодействовать дронам на дальности до 500-700 метров. После атаки дрон уходит или осуществляет посадку в автоматическом режиме. Беспилотник самолетного типа может разбиться.

Ранее в компании «Лаборатория ППШ» сообщили, что в России проводятся испытания противодронового ружья ЛПД-802, которое может использоваться, в частности, для подавления беспилотников из США.

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Даниил Иринин
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