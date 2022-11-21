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13:16, 21 ноября 2022Россия

Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье

Рогов заявил, что артиллерия и ВКС России ударили по скоплениям ВСУ в Запорожской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерия России нанесли огневое поражение по местам скопления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированной киевскими властями части Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном», — поделился Рогов.

Он также отметил, что поражение нанесли и формирующейся для возможного наступления группировке ВСУ.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ стянули в Запорожскую область впечатляющее количество оружия и бойцов, которое оказалось больше, чем за все время проведения российской военной спецоперации на Украине.

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