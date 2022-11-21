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05:49, 21 ноября 2022Наука и техника

В России показали квадрокоптер «Шершень» для разгона массовых беспорядков

Дрон «Шершень» для разгона беспорядков и подавления беспилотников показали в Москве

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / агентство «Москва»

Квадрокоптер «Шершень», предназначенный для разгона массовых беспорядков и подавления беспилотников, впервые показали на выставке «Аэронет-2035» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Глава лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А Карцева Виталий Долгов рассказал, что «Шершень» является новым опытным образцом, и работы над ним еще ведутся. «Интересное направление, аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой ультразвук, радиолокационное подавление», — сказал он.

Радиус действия дрона — до 10 километров. На данный момент испытания проходит покрытие для квадрокоптера, отражающее радары. «В этом должна быть его особенность», — подчеркнул Долгов. Кроме того, «Шершень» может применяться для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, а также экологического мониторинга и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также на выставке представили ружье для борьбы с малыми беспилотниками «Стилет», которое применяют в рамках специальной военной операции. Используемая в ружье технология предназначена для противодействия микро- и малым беспилотникам.

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Марина Совина
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