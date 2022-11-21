Северная Корея обвинила ООН в предвзятости

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи обвинила генсека ООН Гутерриша в предвзятости

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в предвзятости по вопросу вокруг Корейского полуострова. Об этом она сказала в интервью Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

По словам главы МИД КНДР, в последнее время она часто принимала Гутерриша за сотрудника Белого дома или Госдепартамента. «Выражаю глубокое сожаление из-за того, что генсек ООН выбрал такой прискорбный подход, при котором он забывает о целях и принципах Устава ООН, а также о задаче по сохранению беспристрастности, объективности и справедливости во всех вопросах», — заявила она.

Цой Сон Хи назвала источником «всех бедствий» в регионе «провокационные действия США». Она обвинила западные страны в том, что те в течение года проводили «репетиции ядерной войны», задействовав «ядерные стратегические средства» на полуострове. Это привело к напряженности в регионе, так как Северная Корея не могла не принять контрмер. По ее мнению, генсек ООН назвал «справедливую реализацию права КНДР на самооборону провокацией».

Ранее США осудили ракетные пуски Северной Кореи, назвав их наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и призвали к подобной позиции все страны.