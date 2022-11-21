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19:59, 21 ноября 2022Среда обитания

Скидки на один вид жилья в Москве стали рекордными

Скидки на элитную недвижимость в Москве стали рекордными за пять-семь лет
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Shutterstock

Спрос на элитную недвижимость в Москве за почти два месяца, к середине ноября, упал почти в два раза (минус 43 процента), и в результате средняя стоимость квадратного метра такого жилья в октябре снизилась на 3,5 процента относительно сентября. Кроме того, скидки на элитную недвижимость в столице в некоторых случаях стали достигать 25-40 процентов, став рекордными за последние пять-семь лет. Об этом со ссылкой на аналитиков риелторских компаний сообщил News.ru.

Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, цены на элитное жилье оказались на 7,5 процента выше, чем в ноябре 2021 года. По информации компании по продаже премиальной недвижимости «Этажи Прайм», средневзвешенная стоимость «квадрата» в элитных жилых комплексах установилась на уровне в 1,27 миллиона рублей.

Кроме того, согласно данным Apple Real Estate, объем предложения жилья в столице с апреля по ноябрь увеличился на 43 процента и продолжает расти. Для того, чтобы в этой ситуации удержать клиентов на рынке, девелоперы предлагают им максимальные с 2017 года по размеру скидки, субсидируют ипотеку и применяют длительные беспроцентные рассрочки. Так, размер дисконтов на аренду элитной недвижимости для некоторых объектов достиг 20-40 процентов, став рекордным, начиная с 2015 года. В среднем он составляет 15-20 процентов, изначально переоцененные варианты продаются с большими скидками.

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Руководитель направления аренды в компании Apple Real Estate Владимир Родионов отметил, что покупатели «избалованы дисконтом». Клиенты стали более избирательными, рассчитывают на то, что им сделают большую скидку, и дольше принимают решение о покупке.

По прогнозам специалистов, продажи недвижимости в декабре 2022 года на фоне закрытия госпрограммы льготной ипотеки могут стать самыми высокими. После того, как она прекратит действовать, продажи жилья могут вернуться к уровню октября 2022 года. При этом спрос будет постепенно перетекать в сторону вторичной недвижимости — из-за выравнивания цен и ипотечных ставок.

В ноябре аналитики компании «Этажи» предрекли резкий рост спроса на новостройки в ипотеку по околонулевым ставкам в декабре 2022 года. По их мнению, всплеск активности на первичном рынке произойдет на фоне заявления Центробанка, что выдача подобных кредитов с начала 2023 года будет ограничена.

Полина Кислицына
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