Американцы обвинили власти Украины в военных преступлениях

Читатели NYT обвинили Киев в военных преступлениях после видео расстрела российских солдат

Читатели американской газеты The New York Times (NYT) раскритиковали власти Украины и обвинили их в военных преступлениях после просмотра кадров расстрела российских солдат бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие комментарии появились под материалом издания в Twitter.

«Украина совершила военные преступления еще до России», — заявил пользователь под ником judgement kitten. «Украина с самого начала лгала и совершала военные преступления! Я рад, что все наконец-то признали, что в этом конфликте нет "хороших парней"», — добавил RMidset.

Помимо этого, комментатор Yo ниже утверждает, что это видео — «одно из многих, которыми гордятся украинцы». Он также задался вопросом, из-за чего люди проявляют к этому ролику «столь внезапный интерес». Ivan также пишет: «Любопытно, каковы возможности Украины по содержанию военнопленных. Украина и так была бедной страной, (…) отбросьте их на два десятилетия назад». Andrew Napoli, в свое очередь, сказал, что «украинские бойцы совершили военное преступление, убив российских солдат». «Но все будут говорить, что виноваты российские военные, так как они вообще были там. Украина и Запад давно вообразили, что они всегда правы и не совершают военных преступлений, однако это вовсе не так», — заключил он.

Ранее бывший военный ВСУ предположил, что бойцы 80-й бригады могли расстрелять российских пленных. «То, что там Украина рассказывает, что 80-я бригада неспособна на такие методы, — это просто ложь. Ложь для того, чтобы выгородить себя и показать, что Россия в этом [якобы] виновна», — сказал он.

Уже известно, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала провести расследование видеозаписи с погибшими российскими военнопленными. 18 ноября в сети появилось видео расстрела военных России бойцами ВСУ. В одном ролике показываются тела военных. Помимо этого, было показано, как один из солдат, вероятно, со стороны российских ВС отказался сдаваться и открыл огонь.