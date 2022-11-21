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22:00, 21 ноября 2022Из жизни

Амурский тигр убил тигрицу во время спаривания в сафари-парке

ITV: тигр нанес смертельный укус амурской тигрице во время спаривания

Фото: Knowsley Safari Park / ITV NEWS

Тигр нанес смертельный укус амурской тигрице по кличке Синда во время попытки спариться в сафари-парке Ноусли в британском городе Прескот, графство Мерисайд. Об этом сообщает ITV.

«Мы с прискорбием сообщаем о потере Синды, нашей 14-летней амурской тигрицы. Синда получила смертельную травму во время спаривания с самцом по кличке Мирон, которое происходило в рамках Европейской программы по разведению тигров. Мирон прибыл в Ноусли в 2020 году. Он несколько раз уже успешно спаривался с Синдой», — сказано в заявлении руководства парка.

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Сотрудники питомника подчеркнули, что взаимодействием тигров руководила команда экспертов по животным. Они учитывали поведение каждого животного и следовали строгим процедурам. «Перед скрещиванием мы наблюдали позитивное поведение, без проявления какой-либо агрессии. Он убил ее так быстро, что вмешаться было невозможно. Синда скончалась на месте от полученных травм», — сообщило руководство сафари-парка.

Любая попытка скрестить животных несет элемент риска, так как подобные происшествия случаются у крупных кошек и в дикой природе.

Синда прожила в парке десять лет и была любимицей посетителей и смотрителей питомника. Пару пытались скрестить, чтобы поддержать находящуюся на грани исчезновения популяцию амурских тигров. Они обитают в России на территории Хабаровского и Приморского края. По данным специалистов, сейчас в дикой природе живет около 600 животных.

Ранее сообщалось, что в городе Порт-Элизабет, ЮАР, тигр растерзал смотрителя парка хищных животных и домогался самки. Мужчина, находившийся в проходе между вольерами, увидел, как 300-килограммовый хищник побежал к нему, и попытался перепрыгнуть через другой забор, но тигр настиг его.

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Алиса Дмитриева
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