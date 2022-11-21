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15:22, 21 ноября 2022Ценности

Автор картины с Путиным на медведе рассказал о ее изначальной цене

Автор картины с Путиным на медведе рассказал, что изначально продавал ее дешевле 7 млн

Фото: Shutterstock

Автор картины с изображением президента России Владимира Путина верхом на медведе, которую можно приобрести за 7 миллионов рублей, продал ее за меньшую сумму. Об этом «Ленте.ру» рассказал автор полотна художник Руслан Ибрагимов.

Картина была выставлена на продажу на платформе «Авито» 29 октября. Автор объявления Светлана Мякишева рассказала «Ленте.ру», что до сегодняшнего дня им не интересовались.

«Про историю картины я вам ничего интересного не расскажу, так как это был заказ, и я просто исполнил пожелания заказчика. [Что касается изначальной цены], это коммерческая тайна, но [она была] существенно ниже», — поделился Ибрагимов. Раскрыть личность заказчика он отказался.

Ранее жительница Воронежа обнаружила на местном рынке конфеты с изображением президента России, и они стали предметом обсуждений в сети. Россиянка опубликовала снимок коробки со сладостями в красной обертке, на которую нанесен портрет главы государства и слова «Президент» и President золотыми буквами. Цена килограмма конфет производителя Golden Candies составляет почти пять тысяч рублей.

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Екатерина Смирная
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