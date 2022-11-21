Автор картины с Путиным на медведе рассказал о ее изначальной цене

Автор картины с Путиным на медведе рассказал, что изначально продавал ее дешевле 7 млн

Автор картины с изображением президента России Владимира Путина верхом на медведе, которую можно приобрести за 7 миллионов рублей, продал ее за меньшую сумму. Об этом «Ленте.ру» рассказал автор полотна художник Руслан Ибрагимов.

Картина была выставлена на продажу на платформе «Авито» 29 октября. Автор объявления Светлана Мякишева рассказала «Ленте.ру», что до сегодняшнего дня им не интересовались.

«Про историю картины я вам ничего интересного не расскажу, так как это был заказ, и я просто исполнил пожелания заказчика. [Что касается изначальной цены], это коммерческая тайна, но [она была] существенно ниже», — поделился Ибрагимов. Раскрыть личность заказчика он отказался.

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