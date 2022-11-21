Продавец рассказал об интересе к картине с Путиным на медведе за 7 миллионов

Продавец картины с Путиным на медведе за 7 миллионов: полотном еще никто не интересовался

Жительница Тюмени Светлана Мякишева, выставившая на продажу картину с изображением президента России Владимира Путина верхом на медведе, рассказала «Ленте.ру» о полотне и интересе к нему со стороны потенциальных клиентов.

Ранее полотно было выставлено на продажу на платформе «Авито» за семь миллионов рублей. «Картина ручной работы. Состояние идеальное», — уточнялось в описании.

Объявление о продаже полотна было опубликовано 29 октября, однако до сегодняшнего дня им не интересовались, сообщила Мякишева.

«Автор: казанский художник-брызгист Руслан Ибрагимов. Размеры: примерно 2 на 1,5 метра. Написана год назад. Нигде не выставлялась», — поделилась женщина. Владельцем работы, по ее словам, на текущий момент является некое заведение.

Ранее жительница Воронежа обнаружила на местном рынке конфеты с изображением президента России, и они стали предметом обсуждений в сети. Россиянка опубликовала снимок коробки со сладостями в красной обертке, на которую нанесен портрет главы государства и слова «Президент» и President золотыми буквами. Цена килограмма конфет производителя Golden Candies составляет почти пять тысяч рублей.