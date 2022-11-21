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20:48, 21 ноября 2022Россия

Умер попавший под обстрел в зоне СВО российский священник

Скончался священник из Пскова Цыганов, раненный при обстреле в зоне СВО

Фото: Telegram-канал «Псково-Печерский монастырь»

Клирик храма Александра Невского в Пскове, воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александр Цыганов скончался после ранений, полученных в результате обстрела в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Отмечается, что Цыганов умер 21 ноября. Он был ранен в начале ноября, попав под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Канал указывает, что иерей Цыганов исполнял «священнический долг по окормлению воинов армии России».

О гибели Васильева стало известно 6 ноября. Он был настоятелем патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения.

Позднее президент России Владимир Путин присвоил ему звание героя России посмертно.

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Антон Похиляк
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