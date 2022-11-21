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17:28, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

В Турции заявили о конце доминирования Запада

Cumhuriyet: Запад уступает место на мировой арене странам БРИКС

Фото: Murad Sezer / Reuters

Эпоха доминирования Запада на мировой арене подходит к концу, а Европа и США уступают место странам БРИКС. Такое мнение выразил обозреватель турецкого издания Cumhuriyet Хасан Эрель (Hasan Erel).

«Стало очевидно, что агрессивный и высокомерный Запад сейчас находится в процессе изоляции. В то время как G20, как и G7, начинает изживать себя, сцену занимает БРИКС. Запад, который был мировым гегемоном на протяжении последних 500 лет, теперь уступает лидерство Евразии. В этот период, примерно каждое столетие, на Западе появлялись новые резервные валюты. Но теперь это меняется», — заявил Эрель.

Страны БРИКС, в которых живет 41 процент населения планеты, вносят существенный вклад в процесс «дедолларизации» мировой экономики, говорится в материале. «Если мы включим страны Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества, то более половины населения мира и львиная доля мировых товаров сейчас находятся за пределами западной гегемонии», — указывает автор статьи. Он полагает, что следующим шагом может стать валюта БРИКС, которая базируется на корзине валют стран-членов (аналогично МВФ).

18 ноября директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар рассказал о фиаско США на саммите «Большой двадцатки», который прошел на Бали. По его мнению, Вашингтон не смог перетянуть на свою сторону союзников России.

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Денис Савосин
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